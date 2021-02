Felitto e Castel San Lorenzo insieme per la promozione dei borghi Una partnership per promuovere le ricchezze del territorio

FELITTO. Il comune, retto dal sindaco Carmine Casella ha deciso di aderire all’avviso pubblico emanato dal MIBACT denominato ‘Borghi in Festival Comunità, Cultura, Impresa per la Rigenerazione dei Territori”.

L’idea dell’Ente è di procedere ad un accordo di partenariato con il vicino comune di Castel San Lorenzo (essendo quest’ultimo l’Ente capofila rispetto a tale strategia) promuovendo il Borgo, le sue produzioni di valore e la tutela della filiera enogastronomica, come parte essenziale della Valle del Calore.

A proposito di quest’ultime, è infatti noto come il paese cilentano sia famoso per l’annuale sagra del Fusillo, che si tiene ogni mese di agosto (non nel 2020 causa pandemia COVID), manifestazione giunta alla 42 esima edizione ed organizzata dalla locale Pro Loco. Una speranza in più di ritorno alla normalità nei prossimi tempi, nel solco di quelle tradizioni da valorizzare e riprendere che hanno registrato nel corso degli anni i tanti afflussi turistici nel comune cilentano.