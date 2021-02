Reggiana-Salernitana: scatta oggi il primo anticipo in programma in Serie B Oggi torna in campo la Salernitana di Castori, attesa in trasferta dalla Reggiana. Le probabili formazioni del match del 25° turno di Serie B

Dopo il successo, ottenuto sabato scorso contro l’Ascoli, torna in campo la Salernitana opposta alla Reggiana. Per il match valevole per il venticinquesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 41 punti dopo 24 giornate, saranno impegnati in trasferta contro gli emiliani. Ad aspettare i campani ci saranno i padroni di casa guidati in panchina dal tecnico Massimiliano Alvini, un punto sopra la zona play-out a meno quattordici dagli avversari di giornata. Al ”Mapei Stadium”, nel match di oggi delle ore 19:00, la direzione di gara tra granata e bianconeri sarà affidata al sig. Marco Serra, appartenente alla sezione arbitrale di Torino.

I precedenti tra Reggiana e Salernitana allo stadio Del Duca

Sono 11 i precedenti ufficiali disputati a Reggio Emilia tra Reggiana e Salernitana con un bilancio di 7 successi per i padroni di casa, 2 pareggi e 2 vittorie esterne dei granata. Il primo incontro risale alla stagione 1948/1949 mentre l’ultima sfida risale alla stagione 2010/2011. Il bilancio a livello realizzativo è a favore della Reggiana che ha realizzato 16 reti mentre i granata ne hanno messe a segno 6.

I convocati di Fabrizio Castori

Al termine della seduta di rifinitura di ieri mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Reggiana e Salernitana.

PORTIERI: Adamonis, Guerrieri.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Sy, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.

Le parole del tecnico granata

“Oggi scenderà in campo la migliore squadra possibile per ottenere un risultato positivo. Affrontiamo una squadra in gran forma, che si è rafforzata con il mercato di gennaio innalzando il proprio tasso qualitativo. Siamo consapevoli che sarà una gara difficile ma siamo concentrati per fare la nostra partita. I risultati positivi danno alla squadra forza e consapevolezza. I ragazzi si allenano molto bene durante la settimana per cercare di fare il massimo durante la partita. La squadra sta bene, servirà una gara ad alta intensità e ritmo. La vera gioia per la vittoria di Ascoli l’abbiamo avuta quando Dziczek è tornato tra noi. Siamo felici che stia bene, è stato un grande sollievo”.

Le probabili formazioni



REGGIANA (4-3-2-1): Venturi; Libutti, Ajeti, Rozzio, Gyamfi; Varone, Del Pinto, Muratore; Radrezza, Laribi; Mazzocchi. Allenatore: M. Alvini.

SALERNITANA (3-5-2): Adamonis; Aya, Gyomber, Veseli; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Djuric. Allenatore: F. Castori.