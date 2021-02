Agropoli: “ingresso pericolante”. Raccolta firme alla scuola “Landolfi”

AGROPOLI. E’ partita in questi giorni una raccolta firme tra le mamme degli alunni della scuola Gino Landolfi, plesso sito in Piazza della Repubblica.

L’iniziativa è stata lanciata da una rappresentante dei genitori di una classe terza, con lo scopo di presentare la petizione alla dirigente scolastica Margherita Baldi.

L’obiettivo è che venga riposta attenzione sull’ingresso dell’edificio, in quanto, proprio quest’ultimo, stando alle segnalazioni, risulterebbe pericoloso, in particolare per i bambini che frequentano il plesso scolastico. Diverse le firme già raccolte.

Non è la prima volta, però, che l’istituto primario Gino Landolfi, si trova al centro delle polemiche per questioni legate alla sicurezza. Già in passato l’Ente è dovuto intervenire per alcuni lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcune aree interne ed esterne della struttura scolastica.