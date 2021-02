Otto nuovi positivi a Pollica. E’ quanto emerge dallo screening eseguito dall’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno.

“4 dei nuovi casi positivi sono stati individuati tra cittadini già posti in quarantena in quanto contatto stretto di positivi, per gli ulteriori 4 nuovi casi positivi le misure di contenimento adottate con l’ordinanza sindacale 7/2021 hanno consentito di ridurre al minimo il numero dei contatti e sono comunque riconducibili ai casi precedenti”, spiega il sindaco Stefano Pisani.

Ad oggi sono 19 i casi positivi presenti sul territorio Comunale.

“Nella giornata di domani dopo un’ulteriore analisi delle dinamiche di contagio deciderò quali ulteriori misure di contenimento adottare – spiega Pisani Abbiamo ancora molta strada da percorre per uscire da questo momento di difficoltà, ma siamo una splendida comunità, in cui tutti insieme, deve sapere porre rimedio ad errori e rimarginare ferite e soprattutto deve saper lasciare solo agli stolti le cattiverie e i pettegolezzi”.

“Rispettiamo tutte le regole e andiamo avanti”, conclude Pisani.