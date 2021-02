Esperienze cilentane: “Il Conte”, il foodblogger cilentano

Il Cilento, ”terra del mito” in epoche remote, è famoso per i suoi piatti tipici, le ricette della tradizione, la Dieta Mediterranea. La cucina cilentana, con i suoi antichi sapori ha appassionato anche giovani ragazzi agropolesi che ogni giorno decidono di sperimentare nuovi piatti.

Il giovane Francesco Pio Figliola, classe 95, nonostante la sua giovane età, nel 2017, ha deciso di creare la pagina Instagram “ilcontefoodblog”, descrivendosi come “un cuoco digitale” narratore di ricette cilentane. Subito è stato un successo. Vincitore del premio eccellenza giovanili del Cilento 2020 tenutosi a Torchiara, Francesco in ogni suo piatto “fatto in casa” racconta la sua terra natale.

“Chi è il Conte? Un ragazzo pieno di sogni da realizzare, giovane fuori e adulto dentro, una doppia personalità che metto in ogni cosa che faccio! “, si definì così nei suoi primi post. Oggi la pagina gode di 48 mila followers e tra i tanti contenuti proposti, ci sono tantissime video ricette cilentane.

“La passione per la cucina nasce grazie a mia madre, soprannominata Tettina chef, che cito varie volte nel mio blog. È da lei che ho appreso l’arte della cucina cilentana, lei ,cilentana doc, mi ha insegnato i segreti della sua cucina” dice il Conte, il quale, in pieno lockdown, ha anche deciso di creare un format intitolato “Il conte live show” ,un modo per far conoscere la cucina cilentana e campana e per tener compagnia ai propri seguaci mediante dirette Instagram, nelle quali egli stesso ha interloquito con Personaggi del mondo dello spettacolo come Massimiliano Rosolino e del food come Vincenzo Falcone e Vincenzo Capuano, tutti di origine campana.

Non solo. Nell’estate del 2020, Il Conte, in compagnia di due noti blog, “piatti tipici” e “calabriafoodporn”, ha promosso il territorio cilentano con un Tour denominato “Destination Cilento”, patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

“Il tour si è svolto in quattro giorni: abbiamo percorso 923 kilometri tra zona costiera ed entroterra; abbiamo cercato di far conoscere prodotti tipici, paesaggi naturalistici e attrazioni locali non pubblicizzate abbastanza. Attraverso i social e attraverso dirette Instagram, il nostro obiettivo è stato quello di far conoscere il Cilento nelle sue meraviglie, terra purtroppo poco mediatica. Grazie a questo tour, abbiamo ricevuto numerose domande e numerose prenotazioni per venire a visitare il Cilento e le sue attrazioni, come ad esempio: Cilento in volo situato a Trentinara e le Gole del Calore di Felitto racconta Francesco.

Ciò che Il Conte propone è quello di far sì che le antichissime ricette cilentane vengano tramandate anche alle nuove generazioni.