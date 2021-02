Agropoli, incarico in Regione per il consigliere Franco Di Biasi Sarà di supporto alle tematiche relative alla programmazione e allo sviluppo della fascia costiera Cilentana

Incarico in Regione Campania per il consigliere comunale di Agropoli Franco Di Biasi. Con una nota Andrea Volpe, consigliere regionale eletto nelle fila del PSI, ha reso nota la nomina a supporto dell’ufficio legislativo sulle tematiche relative alla programmazione e allo sviluppo della fascia costiera Cilentana. Nella missiva si sottolinea che la scelta è avvenuta alla luce della “particolare e spiccata competenza ed esperienza maturata sulle tematiche relative alla programmazione e allo sviluppo della fascia costiera”.

“Onorato di ricevere, stamane, la nomina a supporto dell’Ufficio legislativo sulle tematiche relative alla programmazione e allo sviluppo della fascia costiera Cilentana. – il commento di Franco Di Biasi – Ringrazio enormemente per la fiducia il Consigliere Regionale Andrea Volpe. Il lavoro onesto, i sacrifici, la dedizione al territorio e l’amore per esso, vengono ripagati con la possibilità di farmi da portavoce delle problematiche e relative soluzioni del Cilento, in Regione Campania”.

“Il mio, sarà un impegno concreto nell’affrontare il tema che sta a cuore a tutti noi: lo sviluppo della fascia costiera Cilentana”, conclude il consigliere comunale di Agropoli. L’incarico al consigliere Di Biasi è a titolo gratuito.