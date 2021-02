Vandali al campo sportivo di Torchiara: Comune chiude l’impianto

TORCHIARA. Vandali in azione nel comune cilentano. L’emergenza covid e le restrizioni vigenti, non hanno impedito a qualcuno di danneggiare il patrimonio pubblico. Accade a Torchiara dove, nell’ultimo periodo, sono stati provocati non pochi danni presso l’impianto sportivo, in particolare nei locali adibiti a spogliatoio.

Vandali in azione a Torchiara

Una situazione constata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Farro. L’Ente ha ora deciso di chiudere l’impianto.

«In seguito ai ripetuti atti di vandalismo, verificatosi nell’ultimo periodo, da persone al momento non identificate, l’ amministrazione ha predisposto la chiusura della struttura e la segnalazione alle autorità locali di quanto accaduto», fanno sapere da palazzo di città.

«Ci scusiamo con quanti hanno sempre usato con rispetto la struttura , consapevoli del disagio creato a quanti utilizzavano il campo per allenarsi in rispetto delle normative covid e della struttura stessa – concludono dal comune cilentano – L’augurio che si possa ritrovare e trasmettere un buon senso civico e rispetto per ciò che è di tutti», concludono da palazzo di città.