Rotonda-Polisportiva Santa Maria: pari in trasferta per i giallorossi Trasferta, nel girone I di Serie D, sul campo del Rotonda per la Polisportiva Santa Maria che nel turno infrasettimanale strappa un pari.

Dopo tre match interni tornava in trasferta la Polisportiva Santa Maria opposta al Rotonda. Nelle ultime uscite, coincise con l’ultima d’andata e la prima di ritorno inframezzata da un recupero, i giallorossi erano stati impegnati sempre al “Carrano”. Per i cilentani oggi turno infrasettimanale, in programma alle ore 14:30, in terra lucana. Allo stadio “G. Di Sanzo”, si è giocata infatti la gara valevole per il diciannovesimo turno di campionato. La direzione di gara del match, del gruppo I di Serie D, è stata affidata al sig. Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo. Termina senza reti l’intreccio tra i due team che muovono cosi entrambi la classifica, i giallorossi di Gianluca Esposito salgono a 25 punti in graduatoria.

Rotonda-Polisportiva Santa Maria: il primo tempo

Giallorossi pericolosi al 4’ con Tompte, fermato in area di rigore in maniera sospetta dai calciatori in maglia verde. I cilentani ci riprovano un minuto dopo con Bozzaotre, respinge con i guantoni Polizzi. La formazione di mister Esposito è propositiva, dal suo canto il Rotonda non riesce a sfondare dalle parti di Romanelli e compagni. Il primo acuto lo firma Camacho al 28’ con un tiro dal limite, Grieco si distende e smanaccia la sfera. Al 30’ la formazione giallorossa grida a gran voce un calcio di rigore perché un calciatore lucano frana letteralmente su Tompte, per Caruso di Viterbo è tutto regolare. Nel finale del primo tempo, brutto colpo per Simonetti, gara ferma per alcuni minuti. Il capitano terminerà la gara con una vistosa fasciatura alla testa. Proprio allo scadere, poi, slalom di Coulibaly, per la Polisportiva, e miracolo di Polizzi.

La ripresa

Al 4’ discesa di Konios e conclusione imprecisa per l’esterno greco. Quattro minuti dopo nitidissima palla gol per Tompte, servito da Bozzaotre, e diagonale fuori di un soffio. Al 21’, poi, tentativo alto sopra la traversa per Bozzaotre. Il Rotonda si fa vedere con un calcio piazzato di Ferreira, smanacciato in corner da Grieco. Poco prima della mezz’ora, un’altra palla gol per la Polisportiva con Tompte che elude l’intervento di Polizzi e da posizione non riesce a spingere il pallone in rete. Nel finale del match, non succede nulla di particolare. Il Rotonda si affida ai calci lunghi, ma la difesa giallorossa respinge con ordine. Al 49’, c’è tempo anche per un’occasione con Giovanni Romano, ma il suo colpo di testa è alto.

Il tabellino Rotonda-Polisportiva Santa Maria 0-0

ROTONDA: Polizzi; Giordano (29’ st Calaiò), De Santis, Sanzone (1’ st Tourè); Saverio, Coulibaly D. (1’ st Fricano), Boscaglia, Camacho, Valenti; Ferreira (27’ st Diop), Adeyemo (13’ st Goretta). A disp.: Kapustinis, Guida, Santamaria, Tuninetti. All. Boncore.

POLISPORTIVA SANTA MARIA: Grieco; Chiariello, Romanelli, De Gregorio; Bozzaotre, Coulibaly K., Simonetti, Konios; Tompte (29’ st Maggio), Tandara (46’ st Romano G.), Ragosta. A disp.: Polverino, Paragano, Della Torre, Citro, Lambiase, Strumbo, Caponigro. All. Esposito

Arbitro: Gerardo Simone Caruso di Viterbo (De Chirico-Massari) Ammoniti: Ferreira, Goretta, Fricano, Coulibaly K., Maggio. Recupero: 4’ pt e 6’ st.