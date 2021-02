Ospedale di Polla: positiva al covid paziente del reparto di ginecologia

Una donna ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla positiva al covid. La donna, stando alle prime notizie, era giunta pochi giorni fa al nosocomio valdianese. Inizialmente i due tamponi cui era stata sottoposta erano risultati negativi; poi è emersa una debole positività, infine la conferma del contagio.

Per questo è stata disposta la chiusura del reparto per garantire sanificazione e screening. come da prassi.

Le altre pazienti sono state trasferite a scopo precauzionale presso altri reparti.