Didattica in presenza: stop in alcune scuole di Sant’Arsenio e Sala Consilina Il covid continua a minare la continuità delle attività scolastiche sul territorio

La didattica in presenza assume sempre più i contorni di un percorso ad ostacoli. Per gli studenti di vari istituti del comprensorio del Cilento e Vallo di Diano continuano a registrarsi interruzioni a causa del covid. Nel Vallo di Diano stop alla didattica in presenza presso ITC e Ipseoa “Sacco”. Il provvedimento è valido per oggi e domani (24 e 25 febbraio). Sarà necessario eseguire interventi di sanificazione dopo la positività di una alunna dell’alberghiero.

A Sala Consilina, invece, oggi aule chiuse all’ITIS di via Pisacane. In questo caso è un dipendente è risultato positivo. Anche in questo caso aule e laboratori saranno sottoposti a sanificazione.

Ieri anche il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, aveva disposto lo stop alla didattica in presenza presso l’IC di San Marco in seguito ai riscontri di alcune positività.