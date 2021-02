Ancora contagi tra gli studenti ad Agropoli: scuole ancora chiuse

“Ho prorogato la sospensione delle attività didattiche in presenza per i plessi della scuola primaria e dell’infanzia di via Verga per la giornata di domani. Resterà chiusa anche la primaria di via Selvi (qui sarà aperta la sola scuola dell’infanzia). Non sono pervenuti gli esiti dei tamponi delle insegnanti inserite nella catena di contatto degli ultimi casi di positività al Covid-19 maturati in quell’ambiente scolastico e quindi persiste per la dirigente scolastica la medesima difficoltà nel garantire la didattica in presenza”. Così il sindaco di Agropoli Adamo Coppola.

Intanto in città sono emersi due casi di positività tra gli alunni frequentanti la scuola di Cannetiello.

Per questo il primo cittadino ha disposto la chiusura anche di tale plesso (infanzia e primaria) per permettere, nella giornata di domani, l’espletamento delle procedure di sanificazione