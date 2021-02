Dal Governo fondi per il sentiero da San Marco a Licosa Arrivano 750mila euro

C’è anche Castellabate tra quelli beneficiari di un contributo per interventi di dissesto idrogeologico. L’Ente ottiene le risorse per la strada “Vallone Alto – Licosa” che potrà essere messa in sicurezza.

Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha accordato un finanziamento complessivo di € 750mila, destinato alla riqualificazione del suggestivo sentiero naturalistico che dal Porto di San Marco arriva al Porticciolo di Licosa.

Tale intervento, che verrà iniziato entro il 2021, prevedrà la sistemazione degli alvei dei torrenti, la pulizia dei ponticelli e degli attraversamenti stradali, oltre ad interventi di ingegneria naturalistica con un moderno sistema di smaltimento e raccolta delle acque meteoriche.

Il sindaco f.f., Luisa Maiuri, dichiara in merito all’ottenimento dei fondi: “Si tratta di una strada molto amata da chi pratica trekking per la sua vista panoramica e la bellezza del paesaggio circostante. È per questo che l’amministrazione ha voluto puntare alla sua riqualificazione con un progetto ben strutturato che inciderà positivamente sulla sicurezza stradale e idrogeologica”.