Covid: in Campania 60mila dosi di vaccino agli over 80

Sono già 60mila le dosi somministrate agli over 80 in Campania e 21mila al personale scolastico. Questi i dati della campagna vaccinale.

“Permane la sperequazione con altre regioni nella distribuzione dei vaccini. Ciononostante in Campania sono stati raggiunti questi risultati: alle ore 17 di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, sono stati somministrati in Campania 59.579 vaccini per la categoria “over 80” e 21.606 per la categoria del personale scolastico. Alla stessa ora di oggi, sono 192.315 le adesioni degli “over 80″, e 21.606 quelle del personale scolastico”. Queste le parole del presidente Vincenzo De Luca.

Intanto continuano a segnalarsi tentativi di truffa sul territorio attraverso telefonate che preannunciano la visita di presunti medici presso il domicilio dell’assistito per la vaccinazione domiciliare.

“La gestione delle prenotazioni e delle sedute vaccinali avviene attraverso la piattaforma regionale Sinfonia, che prevede un sistema di invio automatico tramite mail o sms della data di prenotazione ai contatti inseriti in piattaforma dagli utenti stessi. La chiamata telefonica è prevista unicamente in caso di soggetti over 80 non deambulanti, per consentire la vaccinazione a domicilio”, spiega dall’Asl.

“Al momento tale modalità non è stata ancora avviata, e quindi nessun ufficio dell’Azienda sta effettuando telefonate in tal senso. Eventuali modifiche saranno ufficialmente comunicate dall’Azienda. Si invita, pertanto, la popolazione alla massima cautela”, il monito dell’Asl.