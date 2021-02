Buccino: riprese le lezioni in presenza. Negativo l’autista del Pulmino Ancora alunni in attesa dei risultati dei tamponi.

Il Covid 19 sta, purtroppo, da circa un anno, decidendo le sorti di ognuno di noi. In un momento di incertezza come questo, la Scuola sta, cercando di non lasciare a loro stessi gli studenti, che nella Dad (didattica a distanza), trovano una parvenza di normalità. Anche a Buccino, si è ripresa stamani, la didattica in presenza delle classi dell’Infanzia, Medie e Superiori.

Il Sindaco Nicola Parisi ha dovuto decretare la chiusura, circa due settimane fa, dopo un solo giorno di rientro e dopo la lunga pausa tra novembre, dicembre e metà gennaio, per la positività di un insegnante e di un autista. La negatività dell’autista del pulmino ha fatto riprendere anche il servizio di trasporto scolastico, garantito tra le varie contrade ed il paese. In attesa del rientro, alcuni bimbi che non hanno ricevuto l’esito del tampone, effettuati sabato scorso, rientreranno appena l’esito sarà negativo.

“È stato ripristinato il servizio scolastico regolarmente, bisogna fare attenzione e seguire le norme di sicurezza”, ha confermato Katia Trimarco Assessore alle Politiche Giovanili e Sociali del Comune Volceiano. Intanto, nella giornata di ieri si è registrata un’altra guarigione e, così, sono scesi a 9 i positivi e superato il centinaio di unità i guariti.