Rotonda-Polisportiva Santa Maria: turno infrasettimanale in trasferta per i cilentani

Dopo tre match interni torna in trasferta la Polisportiva Santa Maria opposta al Rotonda. Nelle ultime uscite, coincise con l’ultima d’andata e la prima di ritorno inframezzata da un recupero, i giallorossi sono stati impegnati sempre al “Carrano”. Per i cilentani domani turno infrasettimanale, in programma alle ore 14:30, in terra lucana. Allo stadio “G. Di Sanzo”, si gioca infatti la gara valevole per il diciannovesimo turno di campionato. La direzione di gara del match, del gruppo I di Serie D, è affidata al sig. Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo.

Rotonda-Polisportiva Santa Maria: lo stato di forma delle due squadre

I giallorossi cilentani, allenati da Gianluca Esposito, sono reduci da un periodo con più bassi che alti. Solo due i successi negli ultimi dieci turni disputati, con cinque sconfitte e tre divisioni della posta in palio. Penultimo rendimento negli ultimi dieci match giocati con 9 punti messi da parte, uno in più del Sant’Agata peggior team del girone nello stesso periodo di tempo. Gli ospiti della Polisportiva Santa Maria sono sesti con 24 lunghezze racimolate nei 18 match disputati a fronte di 26 marcature messe a segno e 16 incassate. Il Rotonda, invece, arriva a questa gara da tre vittorie giunte nelle ultime quattro gara. Buon momento quindi per i padroni di casa decimi in classifica con 21 lunghezze in graduatoria, arrivate nei 14 incontri giocati. Tredici le marcature siglate a fronte delle 14 subite. I lucani nelle ultime 10 sfide giocate hanno visto solo tre squadre aver un rendimento migliore.

L’andamento delle due squadre opposte in terra lucana

La Polisportiva Santa Maria in trasferta dopo otto partite esterne ha messo in cascina quattro risultati utili. Uno solo il bottino pieno ottenuto dai cilentani di Gianluca Esposito con tre divisioni della posta in palio e quattro altrettante sconfitte. Sette le reti siglate e nove quelle incassate dal team giallorosso, con il quintultimo score esterno del raggruppamento. Il Rotonda, dal canto suo, in casa è reduce da tre successi interni. Nei soli sei match casalinghi giocati quattro le vittorie totali con un pari ed un solo passo falso. Otto le marcature messe a segno e quattro quelle subite dalla squadra lucana.

