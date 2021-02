Paura in centro a Vallo: incendio in una pizzeria E' successo nel pomeriggio, ingenti i danni

Paura in centro a Vallo: incendio in una pizzeria

Attimi di paura questo pomeriggio a Vallo della Lucania. Un incendio si è sviluppato in una pizzeria sita in piazza dei Martiri, in pieno centro cittadino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, guidati dal caposquadra Nunzio D’Amato, i carabinieri e gli uomini della polizia municipale.

Stando alle prime ricostruzioni i proprietari erano all’interno del locale quanto è divampato il fuoco, probabilmente originatosi dal forno.

Le cause del rogo sembrano quindi essere accidentali. Ingenti i danni all’interno della pizzeria ma per fortuna nessun ferito.