Marcello Ametrano su alta velocità: necessario progetto integrato tra Cilento e Vallo

VALLO DELLA LUCANIA. Una mozione per l’alta velocità. E’ l’iniziativa del consigliere comunale e consigliere provinciale Marcello Ametrano che ha interessato il sindaco di Vallo della Lucania e l’intera assise. L’appello è affinché le istituzioni si impegnino per far sì che il Cilento non venga escluso dal nuovo tracciato. Secondo il progetto di recente presentato alla Camera, la linea alta velocità dovrebbe transitare (senza fermate) nel Vallo di Diano.

Alta velocità, la proposta di Marcello Ametrano

«La nuova linea Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria, si innesterebbe direttamente sulla linea Monte del Vesuvio escludendo l’attuale stazione di Salerno, Battpaglia, tutta la Piana del Sele ed i comuni da Capaccio a Sapri, mortificando i territori interni», osserva Marcello Ametrano.

Di qui la proposta: «Sarebbe opportuno realizzare un progetto integrato e ben articolato tra Vallo di Diano, Cilento e Piana del Sele, prevedendo anche il ripristino del tratto Sicignano – Sala Consilina – Lagonegro, in una prospettiva di crescita sociale, culturale ed economica, sfruttando a pieno un’occasione storica e quindi irripetibile di modernizzazione e rilancio di tutto il territorio a sud della Provincia di Salerno».

L’invito al consiglio comunale di Vallo della Lucania

Per questo da parte di Marcello Ametrano, l’invito a sindaco e consiglio comunale di Vallo della Lucania di fare voti al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, al Governatore della Regione e al Presidente della Provincia, affinché si attivi un tavolo di confronto per riprogrammare l’alta velocità.

Tutto questo «con un unico obiettivo: la crescita di tutto il Cilento e il Vallo di Diano».

Oggi incontro nel Vallo di Diano

Intanto questo pomeriggio è previsto un incontro per discutere dell’alta velocità nel Vallo di Diano.

Su proposta del sindaco di Padula, Paolo Imparato è stato convocato il consiglio della Comunità Montana. Servirà a discutere delle azioni da mettere in campo al fine di poter ottenere un potenziamento dei trasporti e dei collegamenti su ferro nel Vallo di Diano.

La conferenza dei sindaci si terrà alle ore 17,00, con unico argomento il progetto di RFI per l’alta velocità a sud di Salerno.