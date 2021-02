Manutenzione delle strade di Agropoli: al via i lavori Priorità per via Fuonti e via Malagenia

AGROPOLI. «Come annunciato nei messaggi di fine anno, la gara di appalto per la manutenzione delle strade comunali è arrivato a termine. La settimana scorsa è stato firmato il contratto. Per questo la ditta è pronta ad iniziare ad iniziare i lavori». Così Adamo Coppola, sindaco di Agropoli, annuncia l’imminente avvia degli interventi di manutenzione delle strade cittadine, da tempo richiesti.

Manutenzione delle strade, i ritardi

Nelle ultime settimane diversi cittadini hanno manifestato malcontento per le condizioni in cui versavano alcune strade di Agropoli, dalla periferia al centro cittadino.

Coppola, però, precisa che «Nelle ultime settimane ci sono state una serie di giornate di pioggia e quindi non è stato possibile iniziare i lavori di manutenzione delle strade».

Questa settimana, tempo permettendo, i lavori potranno prendere il via.

Le priorità

«Siamo pronti a cominciare da via Malagenia e Fuonti». Precisa il primo cittadino che rivendica gli interventi manutentivi fin ora eseguiti per garantire un minimo di sicurezza e ridurre i disagi.

«Siamo intervenuti subito con la manutenzione delle buche più grosse, abbiamo effettuato la manutenzione delle strade in quasi tutta la città, compresa via Malagenia, nell’attesa di avere l’asfalto».

«Questa situazione presto sarà un ricordo – conclude il primo cittadino – sono stati fatti tanti lavori pubblici e in alcune zone la ditta incaricata non ha rifatto il manto stradale come avrebbe dovuto, per questo ci troviamo in questa situazione».