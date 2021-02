Controlli dell’Enpa: Gioi si conferma comune virtuoso Attività dell'Enpa per individuare irregolarità sul territorio

Giornata di attività a Gioi, tra le colline del Cilento, per le guardie zoofile dell’Enpa. Il servizio è finalizzato al controllo sul randagismo e sulla corretta gestione degli animali d’affezione e sulla tutela della fauna selvatica.

«La cittadina è da visitare, ricca di storia e molto ospitale. Abbiamo notato con molto piacere che non presenta problemi di gestione dei rifiuti, assenti le famose microdiscariche – spiegano dall’Ente – Le nostre attività lungo le stradine del centro si sono focalizzate sulla gestione degli animali d’affezione e la raccolta delle loro deiezioni, spesso non effettuata.

Tali comportamenti, non certo dovuti agli animali, vanno corretti al fine di garantire un giusto decoro e una maggiore igiene cittadina, soprattutto i luoghi frequentati da bambini».

«Il controllo delle aree periferiche ha permesso di osservare esemplari di Nibbio reale e di altre specie che arricchiscono la biodiversità del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano», concludono dall’Enpa precisando che i servizi proseguiranno, nel rispetto delle restrizioni, nelle prossime settimane.