Buonabitacolo: 24 positivi tra cui bambini, scuole chiuse A Castel San Lorenzo stop a lezioni per una classe

Sale a 24 il numero dei casi positivi a Buonabitacolo e tra questi ci sono anche dei bambini. Per questo le scuole del paese resteranno chiuse fino al prossimo 6 marzo.

“A seguito delle ultime comunicazioni dell’ASL si attesta la presenza di 24 casi positivi.

Considerato che alcuni sono in età scolare – si legge in un post sul post del Sindaco Giancarlo Guercio – sentita la Dirigente scolastica di dispone l’interruzione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado (materne, elementari e medie) a partire da domani 24.02.2021 e fino a sabato 06.03.2021″.

Anche a Castel San Lorenzo stop alle lezioni, ma in questo caso per una sola classe della scuola media poiché un alunno è entrato in contatto con un positivo.