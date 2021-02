56 anni fa moriva Stan Laurel

E’ il 54° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 311 giorni.

Santi del giorno

San Policarpo (Vescovo e Martire)

San Primiano di Ancona (Vescovo e Martire)

San Sereno (o Sireno o Sinero) di Sirmio (Martire)

San Villigiso (Willigiso, Vescovo di Magonza)

Santa Milburga (Badessa)

Etimologia

Giuseppina, diminutivo femminile di Giuseppe, ed oggi ancora diffuso, anche se in declino, resiste soprattutto nel Sud Italia. Il termine deriva dall’ebraico “Yoseph”, personale grecizzato poi in “Iòsepos”, dal significato originario di: “Dio aggiunge”.

Proverbio del giorno

A Carnevale ogni scherzo vale.

Aforisma del giorno

Vi sono persone che senza i loro difetti mai avrebbero fatto conoscere le loro buone qualità. (L. de Clapiers)

Accadde Oggi

1455 – La Bibbia di Gutenberg inaugura l’età del libro

Sei nato oggi?

Sei dotato di un formidabile sesto senso che ti porta a comprendere il risvolto segreto della vita e ti permette di scegliere con sicurezza il modo migliore di muoverti. Nel lavoro sei fortunato e, anche se non riuscirai a raggiungere le vette del potere, sarai comunque soddisfatto e non avrai mai problemi economici. In amore potrai contare su un affetto solido e sicuro.

Celebrità nate in questo giorno

1965 – Vito Schifani

1983 – Simona Molinari



Scomparsi oggi

1855 – Carl Friedrich Gauss

1965 – Stan Laurel