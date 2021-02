Sporting Sala Consilina: goleada contro il Leoni Futsal Club Acerra

La capolista Sporting Sala Consilina nel 19° turno di Serie B di calcio a 5, nel girone F, sfidava l’Acerra, una squadra che singhiozza a livello di risultati, ma arriva da una vittoria di misura contro la Città di Potenza. Nel girone d’andata gli ospiti, sul loro campo, subirono un’amara sconfitta ed arrivavano a questa gara vogliosi di prendersi una rivincita.

Sporting Sala Consilina: difesa di ferro per i salesi

I padroni di casa, guidati dal tecnico Darci Folletto, giungevano a questa gara da otto vittorie consecutive, ma un c’è un dato che mostra la crescita esponenziale di questa squadra in fase difensiva: aver subito soltanto dodici reti nelle ultime otto partite, contro i ventuno dei primi sette match.

Termina 6-0 la gara contro il team di Acerra

La partita, dello scorso weekend, termina sul 6-0 per il team valdianese. La gara viene aperta, controllata e chiusa dai salernitani che dilagano realizzando sei reti, grazie alla doppietta di Redivo e Dillien, che vengono accompagnati dal punto di vista realizzativo da Egea e De Lima. Prima doppietta stagionale sia per il classe ’01 sia per il classe ’92. Lo Sporting Sala Consilina vince la quindicesima partita su sedici e continua a guidare la classifica in solitaria, tenendosi a +4 sul Benevento C5, mentre i partenopei restano al penultimo posto e non riescono ad approfittare del ko interno dello United Aprilia a +2, quest’ultimi sconfitti proprio da una delle dirette concorrenti del Sala Consilina. Domani i valdianesi scenderanno ancora in campo e saranno opposti, alle ore 19:00, al Benevento.

I risultati dell’ultimo turnodel girone F di Serie B



UNITED APRILIA-BENEVENTO 4-8

CITTÀ DI POTENZA-JUNIOR DOMITIA 6-1

SALA CONSILINA-LEONI ACERRA 6-0

REAL TERRACINA-SPARTAK FUSARO 5-4

SENISE-ALMA SALERNO 3-5

ECOCITY CISTERNA-AP 3-4