Pollica: Piazza Mazziotti a Galdo si rifà il look L'area è utilizzata come spazio giochi per bambini, ma anche come sosta dei venditori ambulanti

POLLICA. Il comune, retto dal sindaco Stefano Pisani, ha approvato il progetto relativo ai lavori di riqualificazione ambientale ed architettonica di Piazza Mazziotti alla frazione Galdo.

L’Ente ha optato per tale strategia cercando di adeguare la piazza al centro storico cercando di renderla maggiormente funzionale al raggiungimento delle zone abitate per i mezzi di soccorso ed emergenza.

L’area, infatti, è utilizzata come spazio giochi per i bambini, ma anche come sosta per i venditori ambulanti. Per raggiungere lo scopo, l’Amministrazione, ha stabilito un quadro economico di spesa fissato in 32.166,96 euro, dichiarando i lavori urgenti ed indifferibili: verranno effettuati anche degli espropri nelle zone in cui si renderanno necessari.