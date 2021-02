Omignano, investito in centro: morto anziano

OMIGNANO. E’ deceduto in ospedale, dove era stato trasportato un 95enne investito da un’auto di passaggio in via Nazionale.

L’incidente, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti, è avvenuto intorno alle 10 di domenica. Stando alle prime ricostruzioni la donna, residente ad Omignano Scalo, si trovava a pochi passi dalla chiesa quando sarebbe stata colpita da un’auto di passaggio guidata da un uomo del posto.

L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Sono poi intervenute anche altre persone.

Il malcapitato è stato trasferito presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove purtroppo è deceduto nella giornata di oggi.

Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.