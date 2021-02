De Luca: “Vi siete divertiti? Rischiamo zona rossa”

E’ tornato a parlare dell’emergenza covid il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Per lui questa mattina la cerimonia di consegna di due treni nuovi (uno subito operativo, l’altro tra 15 giorni) per le linee Circumflegrea e la Cumana. L’occasione è servita anche per fare il punto della situazione sul fronte della pandemia.

Ancora una volta sotto accusa i ritardi nella consegna dei vaccini che non consentono di programmare la campagna che pertanto continua ad andare a rilento.

De Luca, poi, è tornato sulla questione dei contagi in aumento. “Ci siamo diverti? Buono, siamo in zona arancione e se non stiamo attenti tra poco saremo in zona rossa. Purtroppo abbiamo città fuori controllo”, ha detto De Luca facendo in particolare riferimento a Napoli.

Il presidente della Regione, poi, ha sottolineato nuovamente l’assenza di controlli e il mancato senso di responsabilità di alcuni cittadini.