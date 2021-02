Corleto: addio a Matteo Marra, morto a tre settimane da un incidente stradale

CORLETO MONFORTE. E’ morto dopo quasi un mese di agonia Matteo Marra, 52 anni. L’uomo era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nel pomeriggio del 30 gennaio scorso. Viaggiava a bordo di una jeep quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e terminando la sua corsa contro il muro di un edificio.

L’incidente di Matteo Marra

L’uomo è apparso subito in gravissime condizioni. Per estrarlo dall’abitacolo fu necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Sala Consilina. Sul posto anche i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Bellosguardo.

Il trasferimento in ospedale

Matteo Marra venne trasferito presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove purtroppo ieri il suo cuore ha cessato di battere.

Cordoglio nella piccola comunità di Corleto Monforte quando la notizia si è diffusa.