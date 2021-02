VIDEO | Parliamone: intervista al sindaco di Agropoli Adamo Coppola

Viabilità, impianti sportivi e scuole, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola interviene sui fatti che negli ultimi tempi sono al centro dell’attenzione mediatica. Una lunga intervista nella quale il primo cittadino ha sottolineato l’importanza dell’alta velocità per il territorio cilentano, pronto a mettere in campo tutto ciò che è nelle sue possibilità affinché non sfumi un importate appuntamento con il futuro.

La viabilità è un altro argomento cui i cittadini di Agropoli tengono particolarmente dopo aver visto decine di cantieri su strada e il manto reso come un colabrodo.

Parliamone va in onda ogni venerdì e la domenica alle 20 e il sabato alle 11 su InfoCilento Media, la tv di InfoCilento. Per accedere clicca qui o sull’apposita voce nel menu.