VIDEO | Panta Rei: intervista a Vissia Pironti

Musei e siti archeologici sono di nuovo aperti, ma soltanto dal lunedì al venerdì, mentre i confini delle regioni restano chiusi. In questa situazione anche dopo la riapertura dei siti archeologici, per le guide turistiche non c’è lavoro, soprattutto lontano dai principali centri di attrazione turistiche. Come vivono questa situazione? Ce lo ha raccontato Vissia Pironti.

Panta Rei è un programma condotto da Paola Desiderio in onda ogni venerdì alle 14 e in replica il sabato alle 21 e la domenica alle 11 su InfoCilento Media.

