Messa in sicurezza del territorio: i progetti di Montecorice Comune punta a fondi ministeriali per la messa in sicurezza del territorio

MONTECORICE. Il Ministero dell’Interno nei mesi scorsi ha messo a disposizione risorse per avviare la progettazione di importanti interventi da realizzare sul territorio degli enti locali. Nello specifico si tratta di fondi per programmare opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici e del patrimonio comunale e di messa in sicurezza delle strade.

Messa in sicurezza: i fondi stanziati dal Ministero

Per il 2020 sono stati stanziati 85 milioni di euro; 128 milioni per l’anno in corso. Doversi i comuni del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che hanno presentato istanza per ottenere le necessarie risorse a progettare delle opere sul proprio territorio. Tra questi Montecorice che programma una serie di importanti lavori.

Le proposte del Comune di Montecorice

Il primo, per un costo complessivo di 2,4 milioni di euro, garantirà la sistemazione delle strade comunali, molte delle quali, soprattutto quelle che collegano il territorio interno, sono in pessime condizioni a causa di frane e smottamenti.

Ma ci sono anche altri progetti che l’Ente punta a realizzare e le risorse per la progettazione sarebbero fondamentali per avviarne l’iter. Tra questi la messa in sicurezza del fiume Arena per 5,4 milioni di euro (per la sola progettazione potrebbero arrivarne 123mila dal Ministero); la messa in sicurezza dell‘abitato di Montecorice Capoluogo (zona a valle della Provinciale) per un valore dell’opera di 755mila euro.

Infine un ulteriore intervento riguarda la messa in sicurezza dei paesi a monte e di altre zone a rischio del Comune di Montecorice: servirebbero 6,4 milioni per poter eseguire i lavori. Intanto si punta ad avere i fondi per avviare le progettazioni.