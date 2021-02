L’almanacco del 20 febbraio 2021

E’ il 51° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 314 giorni.

Sant’Eleuterio di Costantinopoli (Martire)

San Tirannione (Martire)

San Zenobio (Sacerdote e Martire)

Sant’Eucherio di Orleans (Vescovo)

Sant’Ulrico (Eremita venerato ad Haselbury)

Beata Amata (de Corano) da Assisi

Etimologia

Eleuterio. Il nome deriva dal greco Eleutheros e significa ‘libero, indipendente’. L’onomastico viene festeggiato il 20 febbraio, in memoria di due Santi con lo stesso nome. Uno vescovo di Tourai in Belgio, martirizzato nel 531 dagli ariani, e un altro, sempre vescovo, che subì il martirio a Costantinopoli.

Proverbio del giorno

Febbraio asciutto erba per tutto.

Aforisma del giorno

Uno sviluppo soltanto economico non è in grado di liberare l’uomo, anzi, al contrario, finisce con l’asservirlo ancora di più. Uno sviluppo, che non comprenda le dimensioni culturali, trascendenti e religiose dell’uomo e della società nella misura in cui non riconosce l’esistenza di tali dimensioni e non orienta ad esse i propri traguardi e priorità, ancor meno contribuisce alla vera liberazione. (Giovanni Paolo II)

Accadde Oggi

1872 – Inaugurato il Metropolitan Museum of Art di New York

1816 – Prima a teatro de “Il Barbiere di Siviglia”

Sei nato oggi?

Sei dotato di grande sensibilità, le tue intuizioni sono acute e i tuoi pensieri molto profondi ma spesso, per timidezza e per paura di non essere capito, non permetti agli altri di conoscere quel che davvero passa nel tuo cuore. Nel lavoro troppo spesso ti chiudi in te stesso ed assumi un atteggiamento rinunciatario: è davvero un peccato, perché con un po’ di determinazione in più potresti farti valere e ottenere la considerazione che meriti. Anche in amore cerca di non arrenderti troppo facilmente. C’è qualcuno, che potrebbe farti felice, che aspetta solo un tuo gesto.

Celebrità nate in questo giorno

1967 – Kurt Cobain

1988 – Rihanna

1966 – Cindy Crawford

Scomparsi oggi

2012 – Renato Dulbecco

1979 – Nereo Rocco