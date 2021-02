«Alberi per la vita»: ad Agropoli ricordo per vittime del covid L'iniziativa è in programma il prossimo 23 febbraio (ore 11)

AGROPOLI. «Alberi per la vita». E’ questa l’iniziativa in programma il prossimo 23 febbraio ad Agropoli per ricordare quanti hanno perso la vita a causa del covid. Presso il Parco di viale Lazio verranno messi a dimora 80 ligustrum e 1 leccio. L’iniziativa, supportata dal Comune di Agropoli, è promossa dal Lions Club, in collaborazione con Avis e Croce Rossa Italiana.

La cerimonia è prevista per le ore 11.

Alberi per la vita, in ricordo delle vittime del covid

Soltanto nella città di Agropoli sono state cinque le vittime del covid: nella prima fase della pandemia persero la vita Alfonso Migliorino, Toni Agresta e Domenico Petrizzo. Dall’autunno scorso, invece, sono deceduti Nicola Abbate e il 34 enne Carlo Castaldo. Gli «alberi per la vita» ricorderanno anche loro.

I decessi per covid

La scia di decessi per covid ha colpito profondamente la comunità. In Italia i morti raggiungono quasi quota 95mila. Sono invece circa 2,5 milioni in tutto il mondo.

Il ligustrum, uno degli “Alberi per la vita”

Proprio alla luce di questi numeri l’iniziativa « Alberi per la vita » ha un valore altamente simbolico. In diverse località italiane si è scelto di ricordare così chi ha perso la vita a causa del covid.