“Probabilmente andremo in zona arancione”. De Luca lancia l’allarme "Non so cosa succederà nelle prossime ore"

“Abbiamo bisogno di vaccini. Non so cosa succederà nelle prossime ore, probabilmente andremo in zona arancione”.

A lanciare l’allarme è Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che questa mattina ha preso parte ad una iniziativa a Salerno. Il governatore si è mostrato preoccupato per la situazione che si registra in Campania dove c’è un continuo incremento dei contagi.

De Luca ha parlato anche della situazione dei vaccini: due terzi degli ultraottantenni da vaccinare si sono già prenotati. Esattamente dei 304mila a cui spetta la somministrazione, 200mila hanno aderito alla campagna vaccinale.

In conclusione ha lanciato l’appello: “Vi prego di parlare con parenti, amici e conoscenti ricoverati per Covid – ha detto De Luca – Si sta diffondendo la voce che sia una bronchite: non è una bronchite. Quando si muore di Covid è una cosa atroce”.