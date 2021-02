Paura Palinuro: malore per l’autista, camion finisce contro un’abitazione

CENTOLA. Ha un improvviso malore, sbanda col camion e urta contro un’auto e il portone di una abitazione. E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 8, in via Indipendenza, a Palinuro. Protagonista un uomo proveniente da Policastro Bussentino. Stando alle prime ricostruzioni era a bordo di un camion per il trasporto della frutta quando avrebbe accusato un malore e perso il controllo del veicolo, travolgendo un’auto in sosta e andando a terminare la sua corsa contro il portone di un’abitazione.

Malore per l’autista, i soccorsi

Provvidenziale l’intervento dei sanitari del Saut di Palinuro, allertati dalla centrale operativa del 118. I medici hanno effettuato le manovre di rianimazione per circa 30 minuti.

Una volta che il malcapitato ha riacquistato i sensi è stato trasferito all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Sul posto, per gli accertamenti di rito, i carabinieri della stazione di Centola, guidati dal maresciallo Sansone.