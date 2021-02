Capaccio Paestum: sistemate le giostre nel Parco La Collinetta

CAPACCIOPAESTUM. Il comune, retto dal sindaco Franco Alfieri, è intervenuto questa mattina per sistemare le giostre esistenti al Parco La Collinetta, in Piazza Santini. Le attività di manutenzione erano state richieste da molti genitori del posto già da diversi anni: le giostrine infatti risultavano fatiscenti da tempo.

Le squadre dell’Ente hanno quindi provveduto alla sistemazione ed alla pitturazione di quelle già esistenti, installandone anche di nuove. La strategia dell’Amministrazione si inserisce in un progetto di riqualificazione del Parco grazie alle risorse del progetto ”Sport nei parchi” (bando frutto del protocollo d’intesa tra Sport e Salute S.P.A (la ex Coni Servizi) e l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)., in virtù anche della situazione epidemiologica che ha costretto alla chiusura delle palestre e dei centri sportivi.

L’Amministrazione comunale ha deciso di aderire alla linea di intervento numero 1 della strategia, individuandola nell’area interna del parco urbano di Piazza Santini, essendo questa priva di barriere architettoniche e compatibile dal punto di vista ambientale con la fornitura del materiale necessario.

Qualora il progetto del comune di Capaccio Paestum ottenga il finanziamento, l’Amministrazione cofinanzierà questa linea d’intervento per il 50% fino ad un massimo di 12,500 euro, somme che saranno inserite nel bilancio di previsione 2021-2023.