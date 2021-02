Ascoli-Salernitana: una novità assoluta tra i granata in campo Domani torna in campo la Salernitana di Castori, attesa in trasferta dall'Ascoli. Le probabili formazioni del match del 24° turno di Serie B

Dopo il pari, ottenuto sabato scorso contro il Vicenza, torna in campo la Salernitana opposta all’Ascoli. Per il match valevole per il ventiquattresimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 38 punti dopo 23 giornate, saranno impegnati in trasferta contro i marchigiani. Ad aspettare i campani ci saranno i padroni di casa guidati in panchina dal tecnico Andrea Sottili in zona play-out a meno diciassette dagli avversari di giornata. Allo stadio “Del Duca”, nel match di domani delle ore 14:00, la direzione di gara tra granata e bianconeri sarà affidata al sig. Eugenio Abbattista, appartenente alla sezione arbitrale di Molfetta.

I precedenti tra Ascoli e Salernitana allo stadio Del Duca

Sono diciotto i precedenti tra Ascoli e Salernitana allo stadio “Del Duca”. Il bilancio è favorevole ai padroni di casa vittoriosi in ben sei occasioni. Otto le divisioni della posta in palio con quattro blitz esterni degli ospiti. Anche il bilancio a livello realizzativo pende a favore dei bianconeri che hanno realizzato 24 reti, mentre i granata ne hanno messe a segno 20.

I convocati di Fabrizio Castori

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Ascoli e Salernitana.

PORTIERI: Adamonis, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Casasola, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.

Le parole del tecnico granata

“Quella di domani sarà una partita difficilissima, il valore dell’Ascoli non è rispecchiato dalla classifica e stanno facendo molto bene con il nuovo allenatore. In questo campionato non esistono partite facili, siamo pronti ad affrontarla al meglio per fare risultato. Le assenze rappresentano un occasione per chi subentra di dare qualcosa in più. Le difficoltà devono aumentare le motivazioni e lo spirito caratteriale della squadra. Domani giocherà Adamonis, merita fiducia ed è arrivato il suo momento. Ho fiducia in tutti i ragazzi e sono sicuro che ognuno darà il suo contributo. Dobbiamo dimostrare di avere spirito di gruppo per sopperire alle difficoltà che possono presentarsi nell’arco di un campionato. La squadra deve mettere in campo i suoi concetti di base per provare ad ottenere il massimo in ogni partita”.

Le probabili formazioni del match di domani



ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Eramo, Buchel, Saric; Sabiri; Dionisi, Bajic. All. Sottil

SALERNITANA (3-5-2): Adamonis; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Jaroszynski; Djuric, Tutino. All. Castori