Salernitana-Vicenza: cambia l’orario canonico della sfida Domani torna in campo la Salernitana, attesa in trasferta dal Vicenza. Le probabili formazioni del match del ventitreesimo turno di Serie B

Dopo il pari, ottenuto mercoledi pomeriggio contro il Pisa, torna in campo la Salernitana opposta al Vicenza. Per il match valevole per il ventitreesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 37 punti dopo 22 giornate, saranno impegnati in casa contro i veneti. Ad aspettare i campani ci saranno i padroni di casa guidati in panchina dal tecnico Domenico Di Carlo a metà graduatoria a meno dodici dagli avversari di giornata. All’ Arechi nel match di domani delle ore 12:00, la direzione di gara tra granata e gialloblù sarà affidata al sig. Giacomo Camplone, appartenente alla sezione arbitrale di Pescara.

Gli ultimi precedenti della sfida in terra campana tra Salernitana e Vicenza

Dal ’94 ad oggi 11 le gare disputate tra Salernitana e Vicenza in terra campana. Tre solo i successi granata con quattro pareggi e altrettante vittorie biancorosse. Grande equilibrio anche nelle marcature con 11 centri dei padroni di casa ed altrettante degli ospiti.

I convocati di Fabrizio Castori

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e L.R. Vicenza.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.

Le parole del tecnico dei granata

“Quella di domani sarà la terza gara in una settimana e rappresenta sempre un’incognita. Abbiamo il massimo rispetto per il Vicenza, che rappresenta un avversario ostico, ma vogliamo tornare alla vittoria. Dobbiamo fare la nostra partita, mettendo in campo tanta intensità e determinazione. La squadra sta finendo le gare in crescendo a dimostrazione dell’ottima preparazione dal punto di vista atletico. Recuperiamo Durmisi, mentre Kupisz ancora non è pronto. Servirà il contributo di tutti per ottenere un risultato positivo”.

Le probabili formazioni di Salernitana-Vicenza

SALERNITANA: Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Cicerelli, Jaroszynski; Djuric, Tutino. Allenatore: Fabrizio Castori.

VICENZA: Grandi; Cappelletti, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta, Pontisso, Cinelli; Vandeputte; Longo, Meggiorini. Allenatore: Domenico Di Carlo.