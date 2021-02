Reddito di cittadinanza, Campania prima in Italia

Nel mese di gennaio 2021 hanno percepito il Reddito di Cittadinanza 1,2 milioni di nuclei familiari, con 2,8 milioni di persone coinvolte ed un importo medio a nucleo pari a 573 euro. I nuclei percettori di Pensione di Cittadinanza sono stati invece 115mila, con 129mila persone coinvolte ed un importo medio di 240 euro. Nel complesso a gennaio hanno ricevuto il beneficio 1,3 milioni di nuclei, con un importo medio pari a 543 euro. Questi i numeri relativi all’anno in corso.

La regione maggiormente coinvolta in questi sussidi (266mila, pari al 21% del totale) è stata la Campania, a seguire la Sicilia (231mila, pari al 18% del totale); gli importi medi percepiti sono stati rispettivamente pari a 617 euro e 598 euro.

Nel solo mese di gennaio 2021 è stato revocato il beneficio a 15mila nuclei, per mancanza di uno dei requisiti. Chi percepisce il Reddito o la Pensione di Cittadinanza in Campania dovrà ripresentare l’Isee entro il 31 gennaio, una condizione necessaria per verificare se si possiedono o meno i requisiti per l’RdC.

I dati relativi al reddito di emergenza, invece, dicono di 292mila nuclei che hanno beneficiato di almeno una mensilità, con 702mila persone coinvolte e un importo medio mensile di 559 euro; sono invece 254mila i nuclei beneficiari del Reddito di Emergenza disciplinato dal Decreto Agosto, con 581mila persone coinvolte e un importo medio pari a 550 euro.