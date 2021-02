Messa in sicurezza del territorio: Capaccio Paestum programma lavori Comune punta a fondi del governo per progettare le opere

CAPACCIO PAESTUM. C’è anche la sistemazione dell’area della Madonna del Granato tra i progetti che il Comune ha messo in campo per garantire opere di messa in sicurezza del territorio.

Due le proposte: oltre all’intervento per l’area del Santuario, ci sono lavori per il centro storico.

Messa in sicurezza: i progetti

Nello specifico, per quanto riguarda quest’ultimo intervento che avrà un costo di circa 249mila euro, l’obiettivo è di riuscire a garantire la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico.

Per la Madonna del Granato, invece, si punta con una spesa di 233mila euro ad opere sul costone roccioso.

I finanziamenti

L’approvazione degli studi di fattibilità relativi alle opere è stata propedeutica alla candidatura degli interventi al bando del Ministero dell’Interno.

Quest’ultimo ha stanziato per il 2020 85 milioni di euro per garantire le spese per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici e sistemazione delle strade.