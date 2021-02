L’almanacco del 18 febbraio 2021

E’ il 49° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 316 giorni.

Santi del giorno

Santi Massimo, Claudio, Prepedigna, Alessandro e Cuzia (Martiri di Ostia)

Beato Giovanni da Fiesole (detto Beato Angelico o Fra Angelico – Domenicano)

San Simeone di Gerusalemme (Vescovo e Martire, cugino di Gesù)

San Teotonio (Sacerdote)

Sant’Elladio di Toledo (Vescovo)

Santa Esuperia di Vercelli

Etimologia

Simone, Il nome deriva dall’aramaico Shimeon e significa “Dio sente, ascolta”. Nella Bibbia si legge “Lia concepì di nuovo e partorì un figlio. Disse: perché il Signore ha sentito che ero disprezzata, mi ha concesso anche questo. E lo chiamò Simone”. La prima attestazione letteraria di questo nome si ha nella mitologia greca dove Simone era uno dei giovani pirati che Dionisio trasformò in delfino. Il nome è piuttosto popolare in Italia. Si attesta infatti tra i primi 20 nomi più usati per i neonati degli ultimi anni. All’estero, soprattutto nei paesi francofoni, viene utilizzato come nome femminile.

Proverbio del giorno

Gennaio e febbraio, empie o vuota il granaio.

Aforisma del giorno

Io esecro l’anarchia, perché è lo smembramento della società incivilita; io aborro la demagogia, perché essa è l’onta del popolo e lo scandalo della libertà (Lamartine)

Accadde Oggi

1861 – Si riunisce il primo Parlamento dell’Italia unita

Sei nato oggi?

Hai un temperamento introverso e il tuo interesse principale è rappresentato dai tuoi studi, spesso difficili e complessi. Nel lavoro non incontri problemi: potrai sempre contare sul successo e su considerevoli soddisfazioni economiche. Riguardo all’amore, in gioventù la tua mancanza di disponibilità lascia poco spazio ad un rapporto a due, ma con gli anni però potresti ammorbidirti e scoprire le gioie della vita di coppia.

Celebrità nate in questo giorno

1745 – Alessandro Volta

1954 – John Travolta

1404 – Leon Battista Alberti

1940 – Fabrizio De André

Scomparsi oggi

1564 – Michelangelo Buonarroti

1546 – Martin Lutero

1900 – Eugenio Beltrami