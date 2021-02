Covid, ad Agropoli chiusa la scuola di San Marco

“Ho disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per la giornata di domani, 19 febbraio, per l’Istituto Comprensivo “Agropoli-San Marco”, plesso di via Verga, in quanto è emersa la positività al Covid-19 di una insegnante. È già stata predisposta la sanificazione dei locali mentre l’Asl è al lavoro per ricostruire la catena dei contatti. La docente già da alcuni giorni non prestava servizio’. Lo ha reso noto il sindaco di Agropoli Adamo Coppola.

Inoltre oggi è emerso un ulteriore caso di contagio (non collegato alla docente) che sommato al caso dell’insegnante e a quelli precedenti portano il totale di positivi attuali ad Agropoli a 41.