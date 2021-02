Agropoli: presentata la “Linea Opera”

In diretta streaming, sulla pagina “Tour del Cilento”, dal Castello Angioino Aragonese di Agropoli, nei giorni scorsi è stata presentata la “Linea Opera”, frutto della preziosa collaborazione tra l’orafa Lucia Vitiello e il talentuoso soprano Maria Pia Garofalo.

Classe ’97, originaria di Vallo della Lucania, Maria Pia si è laureata con il massimo dei voti nell’estate 2020 presso il Conservatorio Martucci di Salerno ed oggi è già uno dei talenti più brillanti del nostro territorio.

Maria Pia, ha inoltre, debuttato giovanissima e vinto prestigiosi premi, tra i quali Il Concorso Lirico Internazionale Umberto Giordano o il Concorso Rumeno Emil Rotundu. Fra i riconoscimenti da citare, anche quello di “Perla del Cilento” come Orgoglio Campano nel Mondo dell’Opera.

Affascinata dalla bellezza dei gioielli dell’orafa partenopea Lucia Vitiello, ha scelto di firmare la “Linea Opera” con una serie di gioielli realizzati in cammeo sardonico.

Un’idea davvero originale che ha messo a confronto due mondi diversi, quello della musica e quello dell’arte, creando un connubio perfetto.

L’evento è stato presentato da Maria Rosaria Verrone e ha riscontrato un notevole successo, soprattutto in un momento difficile come questo che stiamo vivendo, in cui l’arte e la cultura sono messe a dura prova.