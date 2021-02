Agropoli: atti vandalici alla Stazione degli autobus

Agropoli continua ad essere vittima di atti vandalici. L’ennesima segnalazione è sopraggiunta nel pomeriggio di ieri, quando sono stati trovati rotti i vetri dei bagni pubblici siti presso la Stazione degli autobus. A rendere noto, lo spiacevole episodio, sono state le tristi immagini, riportate sui social da qualche cittadino ormai stanco di questi accadimenti.

Non è la prima volta, infatti, che ad Agropoli si registrano tali situazioni. Nei giorni scorsi, sono partite segnalazioni dai residenti di località Moio. Precedentemente erano stati segnalati episodi simili anche presso la vicina fornace. Ma non solo.

Vittima del degrado e del vandalismo è anche il campo sportivo polivalente, intitolato a Peppino Impastato, ma in passato è stato danneggiato anche il “Palasport Andrea Di Concilio”, in Via Taverne, dove ignoti si introdussero all’interno per rovesciare il contenuto degli estintori sulla pavimentazione, danneggiare i bagni e provocare ingenti danni.

Proprio per questi motivi, gli abitanti chiedono maggiori controlli e più sicurezza, anche attraverso il supporto di telecamere di videosorveglianza, per individuare coloro i quali si divertono a danneggiare le opere pubbliche, della città.