Ad Atena Lucana una giornata per la donazione del sangue

Domenica 21 febbraio 2021 si terrà la “Giornata della donazione di sangue” ad Atena Lucana. L’incontro si svolgerà dalle ore 8:00 alle ore 10:30 in via Roma, presso l’ex mercato coperto, dove l’autoemoteca dell’AVIS di Salerno sarà lì pronta ad accogliere tutti i donatori che intenderanno partecipare. Per farlo è necessaria la prenotazione, da effettuare tramite il numero 089233600 entro, e non oltre, le ore 11:00 del giorno 19 febbraio 2021.

Seguendo le normative anti-COVID, i donatori dovranno presentarsi muniti di mascherina e rispettando l’ordine di prenotazione che verrà riferito durante la fase di prenotazione. E’ inoltre necessario recarsi all’incontro portando con sé la carta di identità e la tessera sanitaria.

Sono tre i requisiti necessari per poter donare: il donatore deve avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni, deve godere di ottima salute e recarsi all’incontro digiuno.

L’AVIS di Salerno ringrazia il Consiglio Comunale e le associazioni locali per la disponibilità accordata ad un evento di tale importanza, confidando in un’attiva partecipazione da parte dei cittadini di Atena Lucana.