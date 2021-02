Vaccini agli over80: gli anziani di Castellate dosi ad Agropoli Il sindaco f.f. Luisa Maiuri aveva segnalato i disagi per gli anziani che per il vaccino dovevano recarsi a Vallo della Lucania

Campagna vaccinale anti-Covid ultraottantenni: anziani costretti a lunghi spostamenti. Sul disagio riscontrato è intervenuto il Sindaco f.f. di Castellabate, Luisa Maiuri.

“Avendo ricevuto in questi giorni molte proteste da parte di cittadini che mi hanno rappresentato il reale disagio che dovranno affrontare soggetti ultraottantenni per potersi vaccinare in quanto, a seguito di prenotazione, sono stati convocati presso l’Ospedale S. Luca di Vallo della Lucania, stamattina mi sono preoccupata di evidenziare il problema alla Direzione Generale dell’Asl – dichiara il Sindaco f.f. di Castellabate, Luisa Maiuri –

Ho ricevuto assicurazione che d’ora in poi tutti gli ultraottantenni saranno chiamati per la somministrazione del vaccino presso l’Ospedale di Agropoli.

Coloro che hanno già ricevuto convocazione saranno ricontattati per avere nuova data”, spiega il primo cittadino.

“È evidente che questo comporterà qualche giorno di ritardo nell’effettuazione della vaccinazione ma eviterà agli anziani una vera e propria trasferta poco agevole.

Ho ancora richiesto di attivare sul nostro territorio un punto vaccinale che possa essere anche riferimento per i Comuni più prossimi.”, conclude.

Nei giorni scorsi anche il sindaco di San Mauro La Bruca, Francesco Scarabino, aveva evidenziato il medesimo problema.