Vaccini: disagi per gli anziani. Sindaco di San Mauro scrive al Prefetto L'appello del sindaco: vaccini anche in paese

SAN MAURO LA BRUCA. Devono recarsi all’ospedale “San Luca” gli over80 del territorio per sottoporsi alla vaccinazione anticovid. Da sabato scorso, ovvero da quanto è partita la seconda fase delle somministrazione, gli anziani sono costretti a raggiungere Vallo della Lucania, unico Hub individuato dall’Asl Salerno nel territorio cilentano per l’inoculazione delle dosi.

Una scelta non proprio felice considerato che tantissime persone sono impossibilitate a spostarsi autonomamente e talvolta non hanno neanche qualcuno che possa accompagnarli. Insomma per gli anziani un vero e proprio disagio nell’ambito di una campagna vaccinale che dovrebbe procedere spedita e che invece si mostra piena di ostacoli.

Ecco perché il sindaco di San Mauro La Bruca, Francesco Scarabino, ha ritenuto opportuno informare del caso il Prefetto di Salerno. “L’età degli anziani, residenti in comune diverso da Vallo della Lucania, non consente il trasporto sia per le condizioni climatiche estremamente rigide sia perché vivono da soli per effetto dello spopolamento”.

Di qui l’appello ad “intervenire presso l’Asl per far predisporre la vaccinazione in paese”. Il primo cittadino si dice pronto ad offrire anche dei locali affinché ciò avvenga.