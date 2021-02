Roccadaspide: domani al via le vaccinazioni agli over80 Al via le vaccinazioni per gli over 80 presso il punto vaccinale allestito su Viale degli Ulivi

ROCCADASPIDE. Da domani, giovedì 18 febbraio, presso il Punto Vaccinale allestito su Viale degli Ulivi, dinanzi al presidio ospedaliero di Roccadaspide, cominceranno le vaccinazioni per il primo elenco di ultra ottantenni a cui è già stata inviata la mail di conferma da parte della regione Campania. Lo ha reso noto il comune di Roccadaspide.

In una nota del sindaco Gabriele Iuliano e del consigliere delegato alla sanità, Daniela Comunale, si precisa che per gli ultra ottantenni non deambulanti che hanno già effettuato la registrazione sulla piattaforma “Sinfonia“, ma che non abbiano potuto indicare il campo “non deambulante” poiché non presente, sarà necessario inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: hd_ecovid@soresa.it, indicando il codice fiscale dell’anziano e specificando la propria condizione (Non deambulante).

“Sollecitiamo, ancora una volta, tutti i Cittadini che non avessero ancora provveduto a registrarsi e che intendono sottoporsi a vaccinazione ad effettuare la registrazione sulla piattaforma Sinfonia della regione Campania. A loro sarà successivamente inviata mail di conferma con indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno sottoposti a vaccinazione”, precisano da palazzo di città.

L’ufficio Staff del Sindaco, presso il municipio, resta a disposizione per ulteriori informazioni.