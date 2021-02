Paura a Roscigno: automobilista “ostaggio” di un cinghiale

ROSCIGNO. Attimi di paura nella serata di ieri nel comune alburnino. Un’automobilista è rimasta per diversi minuti ostaggio di un cinghiale. La donna stava percorrendo una strada rurale con la sua auto quando si è imbattuta nell’animale. L’ungulato inizialmente ha tentato la fuga. L’automobilista ha ridotto la velocità, poi si è fermata in attesa che andasse via. Il cinghiale, però, non trovando varchi ai margini della strada per poter fuggire e, forse spaventato, è tornato indietro ed ha colpito ripetutamente la vettura, prima di dileguarsi nelle campagne.

Automobilista ostaggio di un cinghiale: danni alla vettura

Il mezzo ha riportato danni alla carrozzeria. L’animale, infatti, con le sue zanne, ha causato ammaccature e graffi. Per fortuna non si è avvicinato alla portiera.

Grande la paura per quanto accaduto, oltre al danno economico.

L’allarme nel comprensorio del Parco

Questo è soltanto l’ultimo episodio relativo ad automobilisti danneggiati dalla presenza di cinghiali. Spesso accade di imbattersi in questi animali che spuntano all’improvviso e impattano contro le auto.

Ma è soprattutto il settore agricolo quello che subisce maggiormente i danni della presenza eccessiva di ungulati.

Ecco perché il Parco di recente ha avviato una serie di iniziative per limitare il numero di cinghiali presenti sul territorio.

Tra queste i sele-controllori e le gabbie di cattura. Al momento, però, gli effetti di queste iniziative non sono ancora evidenti.