Cilento: sostegno ai minori, un progetto del PzS9 Riaperti i termini per individuare minori da inserire nell'ambito del servizio di educativa domiciliare territoriale

SAPRI. E’ stato pubblicato l’avviso per l’individuazione di minori per il servizio di “educativa domiciliare territoriale”. Si tratta di una iniziativa del Piano di Zona S9, comune capofila Sapri, di supporto alle famiglie per sostenere percorsi di educazione scolastica, culturale e relazionale.

Servizio a sostegno dei minori: il progetto

Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative di inclusione attiva finanziato nel 2019 dalla Regione Campania. Ora sono stati riaperti i termini per beneficiare del servizio.

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 dell’8 marzo. Per poter accedere al servizio bisogna essere percettori del REI / Reddito di Cittadinanza, essere soggetti svantaggiati, con disabilità o persone svantaggiate e vulnerabili in carico a servizi sociali.

L’attività educativa domiciliare è destinata ai minori da 6 a 16 anni in situazioni di disagio socio-psico-pedagogico, problematiche di tipo sociale, primi cenni di dipendenza.

Le attività

I giovanni verranno supportati nei seguenti ambiti:

– Sostegno nell’esecuzione dei compiti scolastici;

– Coinvolgimento e valorizzazione delle altre figure adulte del contesto ristretto del minore per la sua crescita;

– Lavoro in rete con gli altri professionisti dei servizi (privati e pubblici) valorizzazione delle risorse utili presenti – ed effettivamente disponibili – sul territorio;

– Integrazione con altre figure professionali

– Verifica regolarità frequenza scolastica e arrivi in orario.

– Incoraggiamento alla frequentazione di attività formative extra scolastiche che favoriscono

Infine previsti laboratori di informatica, musica e teatro

Questi i comuni che fanno parte del Piano di Zona S9: Alfano – Camerota – Casaletto Spartano – Caselle in Pittari – Celle di Bulgheria – Centola – Ispani – Morigerati – Roccagloriosa – Rofrano – Santa Marina – San Giovanni a Piro – Sapri -Torraca – Torre Orsaia – Tortorella – Vibonati