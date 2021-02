Capaccio, infiltrazioni d’acqua: chiude la scuola a Gromola

Infiltrazioni d’acqua; per due giorni chiuderà la scuola di Gromola. L’ordinanza firmata dal sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, è conseguente alla segnalazione della dirigenza scolastica. In questi giorni di chiusura si interverrà per eseguire le necessarie opere di manutenzione, dopo aver individuato le criticità.

Questa è la terza scuola costretta a chiudere a causa di infiltrazioni d’acqua. Inizialmente il disagio si era riscontrato Precuiali. Successivamente è stato l’istituto Piranesi di località Santa Venere a dover chiudere i battenti per trasferire gli studenti in altre ale dell’Istituto dove non si riscontravano problemi. Ora il caso di Gromola.

Le piogge copiose delle ultime settimane stanno provocando disagi che però, di fatto, confermano la necessità di una maggiore manutenzione delle scuole