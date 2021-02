Capaccio, domani la riapertura della scuola media

Da domani, 18 febbraio, riprenderanno in presenza le attività didattiche per tutte le classi della Scuola Secondaria I grado di Capaccio Scalo, fatta eccezione per docenti, alunni e personale ATA a cui è stata comunicata la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario. Per alunni e docenti interessati dal provvedimento di cui sopra viene attivata la DAD fino al rientro in presenza come da nota dispositivo inoltrata ai medesimi tramite Registro Elettronico.

Il Comune di Capaccio Paestum effettuerà nel pomeriggio di oggi, 17 febbraio, la sanificazione degli ambienti di tutto l’edificio della Scuola Secondaria I grado di Capaccio Scalo.

La scuola è rimasta chiusa nella giornata di oggi a seguito della positività di uno studente.